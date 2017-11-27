Новое поколение внедорожника Jeep Wrangler в его двух- и четырехдверных ипостасях будет представлено на этой неделе в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе. А вот пикап на его базе, который по некоторым данным может получить название Scrambler дебютирует только через год. Однако некоторые новые подробности о нем появились уже сейчас.

Так в базовом исполнении пикап будет оснащаться обычной металлической крышей, но среди опций будет и мягкий откидной или полностью снимаемый верх, что делает машину уникальной на рынке и приближает ее к концепту 715 Scrambler, который Jeep показывал, когда прощупывал рынок на предмет интереса к грузопассажирской версии Wrangler. Кроме мягкого съемного верха для пикапа предложат и трехсекционную съемную пластиковую крышу.

По предварительным данным пикап получит такие же двигатели, что и внедорожник. Это бензиновый 3,6-литровый V6 и 3-литровый турбодизель, известные по нынешнему поколению, а также новый 2-литровый турбированный бензиновый силовой агрегат. Особой грузоподъемностью пикап Jeep похвастать не сможет: машина будет иметь исключительно версию с двойной кабиной и грузовой платформой рассчитанной максимум на 700 кг.

