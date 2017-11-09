Компания Jeep опубликовала первые фотографии интерьера внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, которое представят в конце этого месяца на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

В отличие от экстерьера, который со сменой поколений практически не изменился, салон внедорожника претерпел кардинальные изменения. Архитектура с вертикальной передней панелью осталась прежней, даже кнопки стеклоподъемников остались в ее центре, но в остальном салон был серьезно переработан.

На приборной панели у дорогих версий появится большой цветной экран, а на центральной консоли 7-дюймовый экран мультимедийной системы Uconnect, изменилась форма дефлекторов вентиляции и оформление, появились новые элементы отделки.

Все технические детали хранятся в секрете, но благодаря нескольким утечкам мы знаем, что новое поколение будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбодвигателем и 3,6-литровым атмосферным V6, а также 3-литровым турбодизелем.

Сразу после премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе новое поколение Jeep Wrangler отправится в производство: его продажи в США начнутся в начале следующего года. Примерно через год к 3- и 5-дверным вариантам должен добавиться и пикап с двухрядной кабиной и грузоподъемностью около 700 килограммов.

