Скандальный Jeep Wrangler снова отзывают

Альянс автопроизводителей FCA Group оповестил об отзыве машин нового поколения Jeep Wrangler серии JL из эксплуатации

Дефект обнаружен в месте приварки тяги моста к раме автомобиля. Неисправность довольно серьёзная – машина может стать неуправляемой. После отрыва тяг мост просто отваливается от автомобиля.

Всего с рынка отзывается 18 тысяч машин. Российским пользователям эта модель пока не поставлялась официально. Поэтому, если они и есть в РФ, то их не так много. Основная часть дефектных транспортных средств отправлена и эксплуатируется в США.

На сегодняшний день эта модификация джипов бьёт все рекорды по количеству недоделок и отзывов. Это уже шестой случай, когда производитель прибегает к такой процедуре. Назревает крупный скандал. Пока назначена внутренняя проверка, но ожидаются и более серьёзные последствия.

Предыдущие случаи выявления неисправностей касались рулевого управления, неисправностей круиз-контроля и трансмиссии, а также коррозии кузова и рамы.