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10 окт 2018

Скандальный Jeep Wrangler снова отзывают

Скандальный Jeep Wrangler снова отзывают
Автор фото: фирма-производитель

Альянс автопроизводителей FCA Group оповестил об отзыве машин нового поколения Jeep Wrangler серии JL из эксплуатации

Дефект обнаружен в месте приварки тяги моста к раме автомобиля. Неисправность довольно серьёзная – машина может стать неуправляемой. После отрыва тяг мост просто отваливается от автомобиля.

Всего с рынка отзывается 18 тысяч машин. Российским пользователям эта модель пока не поставлялась официально. Поэтому, если они и есть в РФ, то их не так много. Основная часть дефектных транспортных средств отправлена и эксплуатируется в США.

На сегодняшний день эта модификация джипов бьёт все рекорды по количеству недоделок и отзывов. Это уже шестой случай, когда производитель прибегает к такой процедуре. Назревает крупный скандал. Пока назначена внутренняя проверка, но ожидаются и более серьёзные последствия.

Предыдущие случаи выявления неисправностей касались рулевого управления, неисправностей круиз-контроля и трансмиссии, а также коррозии кузова и рамы.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, CarsWeek

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