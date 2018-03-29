Внедорожник Jeep Wrangler хоть и культовая модель, но большой популярностью у нас похвастать не может: слишком высокие цены. В год концерн Fiat Chrysler Automobiles продает у нас пару сотен таких машин. И среди них нашлись дефектные.

Российское отделение Fiat Chrysler Automobiles направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 520 Jeep Wrangler, проданныз в нашей стране c 2009 по 2014 годы.

Причиной отзыва является газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры. Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления.

На всех отзываемых автомобилях будет заменена пассажирская подушка. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Судя по описанию дефекта на отзываемые автомобили были установлены подушки безопасности Takata. В них закачен дешевый нестабильный газ, который при высокой влажности или перепаде температур может привести к взрыву пиропатрона. В итоге в лицо водителю летит шрапнель. В мире отозвано уже более 11 миллионов автомобилей из-за данного дефекта, зарегистрировано 46 смертельных случаев и боле 100 ранений.

