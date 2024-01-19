Анонсирован электрический внедорожник Jeep Wagoneer S

Компания Jeep опубликовала изображение электрической модификации внедорожника Wagoneer, которая получит приставку S к названию. Wagoneer S станет второй полностью электрической моделью компании после Avenger, дебютировавшего в прошлом году.

Jeep Wagoneer вернулся на рынок в 2022 году после 18-летнего перерыва. На данный момент автомобиль представлен с 3,0-литровой рядной шестеркой в двух модификациях на 420 л.с. и 510 л.с. (Grand Wagoneer). Каждая из них также предложена в удлиненном кузове L.

Ожидается, что Wagoneer S будет оснащаться электрической силовой установкой суммарной мощностью 600 л.с. Заявленный разгон до 60 миль в час (97 км/ч) - 3,5 с. Автомобиль получит полный привод, начиная со стандартной комплектации.

Единственное изображение электрического Wagoneer раскрывает только переднюю часть автомобиля. Можно предположить, что версия S будет отличаться новым дизайном, но сохранит фирменные узнаваемые черты. Это, в первую очередь, узнаваемая решетка радиатора, разделенная на семь секций, каждая из которых получит светодиодный рисунок. Передняя оптика также полностью диодная и оформлена в виде узкой полосы, растянувшейся по всей ширине кузова. Передний бампер получил крупный воздухозаборник и ряд хромированных горизонтальных вставок.

