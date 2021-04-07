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7 апр 2021

Jeep анонсировал большой кроссовер на базе Compass

Jeep анонсировал большой кроссовер на базе Compass
Автор фото: фирма-производитель

Известно, что автомобиль строят специально для рынка Бразилии, однако в руководстве марки думают и над глобальным статусом модели

Если внимательно посмотреть на тизер, то можно заметить, как на мгновение в кадре появляются буквы «ER». По неподтвержденным данным в Jeep могут возродить наименование Commander. Напомним, что с 2005 по 2010 году компания выпускала семиместный внедорожник под таким наименованием. Учитывая тот факт, что новинку также предлагается выпускать в семиместном исполнении, шаги по возрождению упомянутого названия выглядят вполне логичными.

Интересно, что шпионы уже фиксировали автомобиль во время тестов. Хорошая новость – нам не покажут семиместный клон обычного Compass – дизайн у новинки будет полностью самостоятельным. В то же время агрегаты будут полностью заимствованы у донора. Напомним, что Compass оснащается двухлитровым дизельным мотором и бензиновым турбомотором 1.3.

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