Jeep анонсировал большой кроссовер на базе Compass

Известно, что автомобиль строят специально для рынка Бразилии, однако в руководстве марки думают и над глобальным статусом модели

Если внимательно посмотреть на тизер, то можно заметить, как на мгновение в кадре появляются буквы «ER». По неподтвержденным данным в Jeep могут возродить наименование Commander. Напомним, что с 2005 по 2010 году компания выпускала семиместный внедорожник под таким наименованием. Учитывая тот факт, что новинку также предлагается выпускать в семиместном исполнении, шаги по возрождению упомянутого названия выглядят вполне логичными.

Интересно, что шпионы уже фиксировали автомобиль во время тестов. Хорошая новость – нам не покажут семиместный клон обычного Compass – дизайн у новинки будет полностью самостоятельным. В то же время агрегаты будут полностью заимствованы у донора. Напомним, что Compass оснащается двухлитровым дизельным мотором и бензиновым турбомотором 1.3.