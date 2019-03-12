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12 мар 2019

Jeep готовит семиместный внедорожник

Jeep готовит семиместный внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Новая модель будет больше, чем Grand Cherokee, но меньше, чем другая новинка Jeep — Wagoneer.  По мнению руководства, новинка станет стимулятором спроса на автомобили концерна

Планы по созданию нового внедорожника недавно подтвердил  глава FCA Майк Мэнли. «Мы сделали несколько заявлений об инвестициях в наши заводы в США, которые очень важны для нас, потому что это позволит выпустить две новые модели Jeep в тех сегментах, в которые я, честно говоря, давно хотел вывести Jeep. Одним из них является сегмент больших внедорожников. В нем относительно немного конкурентов и это может быть удачной нишей для Jeep и для новой модели Grand Wagoneer. Второй моделью является трехрядный внедорожник, который технически будет находиться в том же сегменте, что и Grand Cherokee. Примерно 60% продаж в этом сегменте приходятся на трехрядные кроссоверы, а Grand Cherokee удовлетворяет лишь 40% спроса. Появление новой модели откроет для нас эти 60%», — заявил Мэнли.

Ожидается, что в 2019 году у Jeep появятся сразу три новые модели. Сначала выйдет пикап Gladiator, чуть позже на мировой рынок выйдут гибридные версии автомобилей  Renegade и Compass, которые были представлены в этом месяце на Женевском автосалоне.  К слову, существует предположение, что руководство концерна не будет ограничивать процесс электрификации двумя моделями. Возможно, в скором времени, гибридные силовые установки получат и старшие автомобили модельной линейки.

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