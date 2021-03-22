Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2021

Jeep представил несколько интересных концептов на базе Wrangler

Jeep представил несколько интересных концептов на базе Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

На знаменитом «пасхальном» сафари в Юте Jeep покажет несколько интересных концептов, включая электромобиль

С последнего и начнем. Этот автомобиль носит название Magneto. Что касается техники, то перед нами Wrangler Rubicon 2020 года, силовая установка которого состоит из двух электрических моторов, общей мощностью в 265 лошадиных сил.  Запас хода внедорожника неизвестен, но указывается, что Magneto оснащен тремя батареями.

Второй концепт – Beach. Перед нами настоящая дань прошлому, так как автомобиль выполнен в стиле исторической модели Jeepster конца шестидесятых годов. По технике здесь тоже современный Wrangler, а по внешности – целая россыпь отсылок к старым моделям Jeep – и круглые фары, и вертикальная решетка радиатора и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Jeep готовятся представить свой флагманский внедорожник

05 марта 2021
Jeep Cherokee (2019)

Индейцы выступают против автомобилей Jeep

24 февраля 2021

Jeep отзывает свои автомобили в России

18 февраля 2021

Jeep готовится представить электрический Wrangler

09 февраля 2021
Jeep Wrangler Unlimited 2018 вид сзади

Jeep Gladiator станет гибридом

02 февраля 2021

Jeep поделился планами на 2021 год

29 января 2021

 Новости Jeep

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 (2021) не надо громких слов... Тест драйв
22 марта 2021

Mazda CX-9
"Не надо громких слов..."
Jeep Wrangler - jeep wrangler (2018) в бой с тяжелым вооружением
Тест драйв
19 марта 2021

Jeep Wrangler
"В бой с тяжелым вооружением"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"
Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел
Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"

Написано новостей:

2 7 9 1 2