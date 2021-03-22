Jeep представил несколько интересных концептов на базе Wrangler

На знаменитом «пасхальном» сафари в Юте Jeep покажет несколько интересных концептов, включая электромобиль

С последнего и начнем. Этот автомобиль носит название Magneto. Что касается техники, то перед нами Wrangler Rubicon 2020 года, силовая установка которого состоит из двух электрических моторов, общей мощностью в 265 лошадиных сил. Запас хода внедорожника неизвестен, но указывается, что Magneto оснащен тремя батареями.

Второй концепт – Beach. Перед нами настоящая дань прошлому, так как автомобиль выполнен в стиле исторической модели Jeepster конца шестидесятых годов. По технике здесь тоже современный Wrangler, а по внешности – целая россыпь отсылок к старым моделям Jeep – и круглые фары, и вертикальная решетка радиатора и.т.д.