Jeep разработал автопилот для бездорожья

Большинство компании разрабатывают системы автономного вождения, которые предназначены для использования на городских дорогах и шоссе. Впрочем, компания Jeep пошла еще дальше – сделала автопилот для бездорожья

Совсем недавно концерн даже показал испытания системы. В качестве носителей необычного автопилота выступили внедорожники Grand Cherokee с гибридными силовыми установками. В материалах можно заметить, что автомобили уверенно передвигаются по грунтовым дорогами и сложному рельефу.

Инженеры говорят, что делать систему для бездорожья и проще, и сложнее одновременно. Проще, так как нет необходимости учитывать других участников движения, дорожные знаки и т.д. Сложнее – по причине необходимости более точного ориентирования на пересеченной местности.