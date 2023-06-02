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2 июн 2023

Jeep разработал автопилот для бездорожья

Jeep разработал автопилот для бездорожья
Автор фото: фирма-производитель

Большинство компании разрабатывают системы автономного вождения, которые предназначены для использования на городских дорогах и шоссе. Впрочем, компания Jeep пошла еще дальше – сделала автопилот для бездорожья

Совсем недавно концерн даже показал испытания системы. В качестве носителей необычного автопилота выступили внедорожники Grand Cherokee с гибридными силовыми установками. В материалах можно заметить, что автомобили уверенно передвигаются по грунтовым дорогами и сложному рельефу.

Инженеры говорят, что делать систему для бездорожья и проще, и сложнее одновременно. Проще, так как нет необходимости учитывать других участников движения, дорожные знаки и т.д. Сложнее – по причине необходимости более точного ориентирования на пересеченной местности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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