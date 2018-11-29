Jeep возвращается к пикапам

Последние следы пикапов в модельном ряду Jeep датируются началом девяностых годов. Затем наступил многолетний перерыв, и новые модели грузовичков не появлялись, дабы не возникала внутренняя конкуренция в альянсе. Однако сейчас руководство марки стряхнуло пыль с идеи о пикапах и представило новую разработку на автосалоне в Лос-Анджелесе

Новинка носит название Gladiator, по большому счету - это Wrangler c кузовом, так как автомобиль построен на базе этого внедорожника. Однако свои особенности у пикапа тоже присутствуют. Например, колесная база у него увеличена ради возможности размещения грузовой платформы, длина которой составляет 1.5 метра. К слову, сам отсек можно конфигурировать, устанавливая различные крепления. Кроме того, с автомобиля, можно снимать дверные панели, заменяя их трубчатыми каркасами. Собственно, можно обойтись без всего и, откинув лобовое стекло, превратить пикап в некоторое подобие багги.

Что касается техники, то автомобиль оснащается бензиновым мотором V6 (284 л.с.), а к 2020 году обещают подготовить версию с трехлитровым дизельным двигателем и отдачей в 260 лошадиных сил. На выбор предлагаются две трансмиссии – 6-ступенчатая механика либо 8-ступенчатый автомат. На американском рынке старт продаж обозначен следующим годом. К сожалению, компания не сообщает никаких планов относительно появления модели на других рынках.