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29 ноя 2018

Jeep возвращается к пикапам

Jeep возвращается к пикапам
Автор фото: фирма-производитель

Последние следы пикапов в модельном ряду Jeep датируются  началом девяностых годов. Затем наступил многолетний перерыв, и новые модели грузовичков не появлялись, дабы не возникала внутренняя конкуренция в альянсе. Однако сейчас руководство марки стряхнуло пыль с идеи о пикапах и представило новую разработку на автосалоне в Лос-Анджелесе

Новинка носит название Gladiator, по большому счету - это Wrangler c кузовом, так как автомобиль построен на базе этого внедорожника. Однако свои особенности у пикапа тоже присутствуют. Например, колесная база у него увеличена ради возможности размещения грузовой платформы, длина которой составляет 1.5 метра. К слову, сам отсек можно конфигурировать, устанавливая различные крепления. Кроме того, с автомобиля, можно снимать дверные панели, заменяя их трубчатыми каркасами.  Собственно, можно обойтись без всего и,  откинув лобовое стекло, превратить  пикап в некоторое подобие багги.

Что касается техники, то автомобиль оснащается бензиновым мотором V6 (284 л.с.), а к 2020 году обещают  подготовить версию с  трехлитровым дизельным двигателем и отдачей в 260 лошадиных сил. На выбор предлагаются две трансмиссии – 6-ступенчатая механика либо 8-ступенчатый автомат.  На американском рынке старт продаж обозначен следующим годом. К сожалению, компания не сообщает никаких планов относительно появления модели на других рынках.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Колеса

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