Jeep Wrangler разозлился

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, известное своими крайне мощными автомобилями, представило пакет доработок для Jeep Wrangler.

Под капотом пикапа разместился 6,2-литровый V8, который устанавливается на купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Специалисты Hennessey доработали его при помощи фирменного комплекта HPE1000, состоящего из изменённого блока управления и модифицированного компрессора. В результате мощность двигателя возросла с 717 до 1014 лошадиных сил. Он сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

Что касается внешности, то здесь мы имеем лифтованную на 15 сантиметров подвеска, 20-дюймовые колёса с внедорожной резиной, светодиодную люстру на крыше и комплект усиленных бамперов. Всего построят 24 экземпляра Hennessey Maximus 1000. Стоимость одного суперпикапа – 200 000 долларов (13 миллионов рублей). На автомобиль тюнинг-ателье предоставит гарантию в три года или 36 тысяч миль (58 тысяч километров) пробега.