Электрические джипы

Jeep представил на автосалоне в Женеве сразу два кроссовера с новой бензо-электрической силовой установкой. В гибриды будут превращены автомобили Renegade и Compass

На автосалоне состоялся лишь предпоказ гибридных «Джипов», так что подробности о техническом устройстве и точные характеристики пока не раскрывают. У компактного Jeep Renegade пиковая отдача составит от 190 до 240 лошадиных сил. На Jeep Compass будет использована силовая установка в наиболее мощном исполнении — 240 сил. В ее состав входит новый бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, приводящий передние колеса и электрический мотор, вращающий колеса задней оси.

Примечательно, что оба гибрида можно подзарядить от электросети. Емкость батарей позволит проехать без включения бензинового двигателя до 50 километров и разгоняться до скорости в 130 километров в час. По предварительным данным, расход топлива не превысит 2,1 литра на 100 километров.