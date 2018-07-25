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25 июл 2018

Новый Jeep Commander: минус два места и приставка «Grand»

Новый Jeep Commander: минус два места и приставка «Grand»
Автор фото: фирма-производитель

Спустя несколько месяцев после премьеры большого Grand Commander, компания Jeep показала его пятиместный вариант, который лишился приставки «Grand» в названии.

Изменений немного, внешне две машины вообще практически неотличимы: все различие заключается лишь в оформлении радиаторной решетки. А вот в интерьере изменения есть и все они связаны с тем, что «просто» Commander имеет пятиместный, а не семиместный салон.

Все изменения сосредоточены в районе багажника. У Commander переделана левая панель обшивки, вместе с сиденьями исчезли подстаканники и, естественно, ремни безопасности. Зато под фальшполом появилось вместительное отделение для различной мелочевки. Объем багажника, впрочем, пока неизвестен: Jeep пока не обнародовал эти данные.

В техническом плане обе машины идентичны. В отличие от одноименного внедорожника, который выпускался с 2005 по 2010 годы, Jeep Commander/Grand Commander имеет несущий кузов. Машины оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 234 и 265 л.с. Обе версии оснащаются 9-ступенчатым «автоматом». Младшая модификация предлагается исключительно в переднеприводном варианте.

России и Северной Америке остается только мечтать о большом и доступном кроссовере от Jeep: экспорт Commander/Grand Commander из Поднебесной не планируется, в Jeep говорят, что машина создавалась специально для местного рынка. Желающим дождаться семиместный Jeep предлагают дождаться новое поколение Grand Cherokee или Grand Wagoneer. Правда, последний будет позиционироваться в качестве люксовой модели: его основным конкурентом станет Range Rover.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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