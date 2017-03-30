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30 мар 2017

«Росстандарт» сообщил об отзыве JEEP Grand Cherokee и Liberty

«Росстандарт» сообщил об отзыве JEEP Grand Cherokee и Liberty
Автор фото: фирма-производитель

Компания ООО «ЭфСиЭйРУС», являющаяся официальным представителем JEEP на российском рынке объявила о согласовании с «Росстандартом» добровольной отзывной кампании, под которую подпало 1159 кроссоверов Grand Cherokee и Liberty

Это уже вторая отзывная акция JEEP на этой неделе, напомним, в понедельник стало известно, что компания отзывает 6586 автомобилей JEEP Grand Cherokee из-за возможных неисправностей в проводке подсветки зеркала, расположенного в солнцезащитном козырьке.

Сегодняшняя акция затронула куда меньше автомобилей, но неисправность, как можно судить из материалов «Росстандарта», серьезнее. На этот раз у автомобилей JEEP Grand Cherokee и JEEP Liberty, проданных в России в период с мая 2003 года по апрель 2005 выявлены сбои в работе блока ОRC, управляющего системой безопасности пассажиров.

Уполномоченные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» уже начали оповещать всех владельцев автомобилей о необходимости визита в официальный сервис для бесплатной замены блока ORC. Параллельно владельцы кроссоверов Grand Cherokee и Liberty могут самостоятельно проверить список VIN-кодов отзывных автомобилей на сайте «Росстандарта» и, не дожидаясь официального оповещения, записаться на бесплатный ремонт самостоятельно.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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