О том, что у марки Jeep появится очень маленький кроссовер, стало известно во время представления пятилетнего плана развития бренда. Теперь появились первые подробности.

Самый маленький Jeep построят на фиатовской платформе MP1, она уже дала жизнь хэтчбеку Argo, который продается исключительно на рынке Латинской Америки. В принципе, такой подход для американской марки не нов: кроссоверы Fiat 500X и Jeep Renegade тоже построены на одной платформе.



Новая модель встанет на ступеньку ниже Jeep Renegade. Базовым двигателем для него станет 1,3-литровый силовой агрегат семейства FireFly, который может работать как на бензине, так и на этаноле. В зависимости от типа топлива его мощность составляет от 101 до 109 л.с. Данный двигатель сочетается исключительно с 5-ступенчатой «механикой».



Но, так как в плане развития Jeep было указано, что самый маленький кроссовер будет продаваться еще и в Китае, то, вероятнее всего, появятся и другие силовые агрегаты.



Ожидается, что Jeep представит новый кроссовер в 2020 году.