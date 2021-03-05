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5 мар 2021

В Jeep готовятся представить свой флагманский внедорожник

В Jeep готовятся представить свой флагманский внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Официальная презентация модели Grand Wagoner состоится уже 11 марта текущего года.  Пока что можно полюбоваться тизером.

Хотя, любоваться здесь мало чем возможно – на кадрах автомобиля практически не видно, лишь в софитах сверкает силуэт передней части. Заметить можно только фирменную решетку радиатора да узкие фары. Они, похоже, будут полностью светодиодными.  Впрочем, еще в сентябре прошлого года миру показывали прототип, там можно было рассмотреть и интерьер, который был буквально наполнен мониторами (ровно 7 штук). Получит ли такое же количество экранов серийный автомобиль- неизвестно.

Что касается технических характеристик, то машину построят на одной платформе с пикапом RAM 1500. О силовой установке мы не знаем ничего, кроме ее типа – гибрид. Производитель также заявляет, что машина будет оборудована пневмоподвеской и системой полного привода трех типов на выбор.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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