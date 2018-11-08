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8 ноя 2018

Владельцам автомобилей Jeep cтоит сменить тормоза и руль

Владельцам автомобилей Jeep cтоит сменить тормоза и руль
Автор фото: фирма-производитель

Осень особенно богата на отзывные компании. Недавно ее объявили и в Jeep. Хотя она и носит добровольный характер, сами области дефектов - тормозные системы и рулевое управление могут иметь много негативных последствий

Под сервисную кампанию подпали модели Compass, Cherokee и Wrangler. А суть потенциальных поломок очень проста. В случае с Jeep Compass и Cherokee мы имеем дефект хромированного покрытия поршней задних тормозных суппортов. Оно может привести к образованию воздушных пузырей в тормозной системе и снизить эффективность задних тормозов. Если вдруг на вашем автомобиле педаль тормоза стала мягкой либо провалилась вовсе - это повод посетить СТО. В качестве мер будет проведена продувка тормозной системы.

Куда более серьезную проблему несут в себе ровно 224 Jeep Wrangler, которые были проданы в России с июня этого года. Сообщается, что на этих автомобилях забракован кронштейн крепления передней тяги. Из-за плохой сварки, кронштейн может попросту отвалиться от рамы, что повлечет за собой ухудшения рулевого управления. Заметим, что это уже вторая отзывная компания Jeep за этот год. Первая была проведена еще летом, тогда под нее попали модели Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee из-за проблем с проводкой.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсантъ , rambler

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