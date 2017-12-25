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25 дек 2017

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

В сети оказалось первое изображение обновленного компактного кроссовера Jeep Renegade. Судя по всему, фотография сделана на заводе компании и перед нами машина, которую позднее покажут на одном из автосалонов.

Несмотря на то, что на фотографии видна только передняя часть, по тем изменениям, что ее ждут, можно сказать с уверенностью, что в Jeep решили обойтись совсем легкими косметическими изменениями внешности автомобиля. У Renegade изменится радиаторная решетка, бампер, а противотуманки переедут чуть выше. Самое заметное изменение: новые фары, выполненные в стиле Wrangler, представленного этой осенью.

Вероятнее всего интерьер машины также изменится несильно. По неофициальной информации полностью будет изменена архитектура центральной консоли. За счет этого дорогие версии кроссовера получат мультимедийную систему Uconnect с 8,4-дюймовым экраном (сегодня Renegade в зависимости от комплектации доступен с Uconnect с 5- и 6,5-дюймовыми экранами).

Технически же кроссовер не изменится. Jeep Renegade представлен и на российском рынке: машина предлагается по цене от 1 245 000 до 1 975 000 руб.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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