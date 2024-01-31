Полностью рассекречен дизайн электрического Jeep Wagoneer S

Компания Jeep опубликовала изображения нового электрического кроссовера Wagoneer S. Автомобиль должен выйти на рынок осенью 2024 года

Как и ожидалось, электрокроссовер от Jeep будет отличаться оригинальным дизайном, но при этом сохранит узнаваемые черты бренда. Главной внешней особенностью автомобиля станет узкая светодиодная полоса передней светодиодной оптики. Также имеется вставка, имитирующая фирменную решетку радиатора. Другая интересная деталь - двойной спойлер на двери багажника (один сверху, а второй посередине).

На передней панели в салоне установлено сразу четыре экрана. Один из них выполняет функцию виртуальной “приборки”, два других отведены под мультимедийную систему, а четвертый - блок управления климат-контролем. Отмечается, что опционально можно добавить аудиосистему McIntosh с 19 динамиками.

Jeep Wagoneer S будет предложен в нескольких комплектациях, но информация пока есть только про флагман. Автомобиль получит электрическую силовую установку суммарной мощностью 600 л.с. Заявленный разгон до 60 миль в час (97 км/ч) - 3,5 с. Привод вне зависимости от версии - полный.

