Представлен Jeep Wagoneer S с двумя электромоторами на 608 л.с. и разгоном до “сотни” за 3,4 с

Компания Jeep представила новый электрический кроссовер Wagoneer S. Это будет первый глобальный электромобиль бренда. Продажи стартуют этой осенью, а начальная стоимость составит 71 995 долларов (6 510 000 рублей)

Jeep Wagoneer S сконструирован на платформе STLA Large, производства концерна Stellantis. Его точные габариты: 4886/1900/1645 мм., при колесной базе в 2870 мм. Автомобиль получил достаточно динамичный дизайн кузова с обтекаемыми формами. Отмечается, что коэффициент сопротивления составляет 0,23 Cd. Внутри имеется четыре цифровых экрана, один из которых отведен под приборку, еще один под управление климат-контролем, а оставшиеся два под мультимедийную систему. Дизайн рулевого колеса полностью оригинальный. В оснащение входит аудиосистема с 19 динамиками от McIntosh, подогрев и вентиляция всех сидений, атмосферная подсветка, панорамный люк, камеры кругового обзора, система помощи водителю и 20-дюймовые черные колесные диски.

Jeep Wagoneer S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 608 л.с. и 837 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 3,4 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Автомобиль комплектуется батареей емкостью - 100,5 кВт*ч. Запас хода - 480 км. Чтобы “заправиться” с 20% до 80% потребуется около 23 минут.