Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2021

Kia Carnival встал на производство в России

Kia Carnival встал на производство в России
Автор фото: фирма-производитель

Калининградский «Автотор»  запустил производственные мощности для нового Kia Carnival.  Старт продаж запланирован на второй квартал этого года

Интересно, что производитель и раскрыл линейку агрегатов, с которыми автомобиль доберется до нас.  Их будет два – бензин и дизель. Первый – мотор V6, который  развивает 250 лошадиных сил. На бумаге  табун состоит из 249 лошадиных сил –  это более выгодно в плане налогообложения. Отдача дизельного мотора 2.2 -  199 лошадиных сил. Трансмиссия на оба движка одна – 8-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то минивэн будет предлагаться в двух вариантах компоновки (7 или 8 мест).  Базовая комплектация будет богатой – парктроники, подогревы всего и вся, мультимедийная система – все это уже будет доступно по стандарту.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Carnival (2021)

Kia Carnival сертифицирован для России

17 декабря 2020
Kia Carnival (2021)

Представлен KIA Carnival

31 июля 2020
Kia Carnival

Kia Carnival едет в Россию

13 июля 2020
Kia Carnival

Опубликован тизер семиместного минивэна Kia нового поколения

18 июня 2020
Kia Sedona 2019

Kia готовится к премьере минивэна на базе нового Sorento

01 июня 2020
Kia Carnival 2014

Появилась официальная информация о новом поколении минивэна Kia Carnival

16 апреля 2014

 Новости KIA Carnival

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…» Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность
Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"

Написано новостей:

2 7 7 5 2