Kia Carnival встал на производство в России

Калининградский «Автотор» запустил производственные мощности для нового Kia Carnival. Старт продаж запланирован на второй квартал этого года

Интересно, что производитель и раскрыл линейку агрегатов, с которыми автомобиль доберется до нас. Их будет два – бензин и дизель. Первый – мотор V6, который развивает 250 лошадиных сил. На бумаге табун состоит из 249 лошадиных сил – это более выгодно в плане налогообложения. Отдача дизельного мотора 2.2 - 199 лошадиных сил. Трансмиссия на оба движка одна – 8-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то минивэн будет предлагаться в двух вариантах компоновки (7 или 8 мест). Базовая комплектация будет богатой – парктроники, подогревы всего и вся, мультимедийная система – все это уже будет доступно по стандарту.