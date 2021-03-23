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23 мар 2021

Названа дата премьеры нового Kia Carnival

Названа дата премьеры нового Kia Carnival
Автор фото: фирма-производитель

Уже 29 марта корейский бренд покажет нам интересную и, пожалуй, долгожданную новинку – минивэн Carnival

Что известно об автомобиле на данный момент? Во-первых, место «прописки» - калининградский «Автотор». Во-вторых, уже раскрыты силовые агрегаты – их ровно два. Первый – дизельный двигатель объемом 2.2 литра и с щадящей в плане налогов мощностью в 199 лошадиных сил. Этот мотор станет дебютантом, а позже к нему присоединится и бензиновый атмосферный V6 на 249 лошадиных сил.  Трансмиссия одна на оба мотора – 8-ступенчатый автомат.

Что же касается комплектаций, то тут данных немного. Нам известны варианты компоновки салона – на семь и на восемь мест, а также некоторые элементы базового оснащения вроде  полноценной светодиодной оптики (как спереди, так и сзади) или электрического обогрева лобового стекла.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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