Названа дата премьеры нового Kia Carnival

Уже 29 марта корейский бренд покажет нам интересную и, пожалуй, долгожданную новинку – минивэн Carnival

Что известно об автомобиле на данный момент? Во-первых, место «прописки» - калининградский «Автотор». Во-вторых, уже раскрыты силовые агрегаты – их ровно два. Первый – дизельный двигатель объемом 2.2 литра и с щадящей в плане налогов мощностью в 199 лошадиных сил. Этот мотор станет дебютантом, а позже к нему присоединится и бензиновый атмосферный V6 на 249 лошадиных сил. Трансмиссия одна на оба мотора – 8-ступенчатый автомат.

Что же касается комплектаций, то тут данных немного. Нам известны варианты компоновки салона – на семь и на восемь мест, а также некоторые элементы базового оснащения вроде полноценной светодиодной оптики (как спереди, так и сзади) или электрического обогрева лобового стекла.