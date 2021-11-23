Kia представляет кроссвэн Carnival 2022-го модельного года

Чего ждать от обновления модели Carnival? Ответим сразу – немногого, так как оно свелось, по большому счету, к пересмотру комплектаций

Первые две комплектации – Comfort и Luxe не претерпели никаких изменений, если, конечно же, не учитывать факт того, что в «Престиже» селектор АКПП теперь отделан кожей. Интересные метаморфозы произошли с комплектацией Prestige – во-первых, был расширен набор систем безопасности и помощи водителю Drive Wise, куда включили систему предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA). Систему кругового обзора с 4 камерами (AVM), камеру для общения с пассажирами второго и третьего ряда и функцию напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA).

Также минивэн, начиная с уже упомянутой комплектации Prestige, стал штатно оснащаться комплексом телематических сервисов Kia Connect с навигационными функциями. Работая в комплексе со специальным приложением, устанавливаемым на смартфон владельца, телематика позволяет дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревами и закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о геолокации и другие сведения, реализовывать ряд других функций.