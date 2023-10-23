Больше подробностей о новом Kia Carnival

В интернете появились фотографии обновленного кроссвэна Kia Carnival 2024 модельного года. Премьера должна состояться в ближайшее время

На изображениях видно, что автомобиль получит узкую Г-образную светодиодную оптику, иные бампера и новую решетку радиатора с хромированными элементами. Дополняют образ стильные колесные диски. В общем плане, разработчики вдохновлялись дизайном недавно представленного Kia Sorento. Интерьер автомобиля пока не раскрывается.

Известно, что Carnival получит гибридную силовую установку, в основе которой будет лежать бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л., а также один электромотор. Трансмиссия - 6-ступенчатый автомат. Привод предложат как передний, так и полный. Отметим, что идентичная система устанавливается и на обновленный Kia Sorento. Кроссовер получил 1,6-литровый ДВС мощностью 180 л.с. и электромотор на 60 л.с.