Kia Carnival может стать гибридом

Корейский концерн вывел на тесты новую модификацию минивэна Carnival – гибрид. Инсайдеры сообщают, что премьера электрифицированного минивэна может состояться уже в 2023 году

К сожалению, о силовой установке можно строить лишь догадки. Наши коллеги из The Korean Car Blog полагают, что производитель позаимствует компоненты у Kia Sorento. Если данная информация подтвердится, то под капотом Carnival мы сможем увидеть бензиновый турбомотор объемом 1.6 литра и электрический двигатель. Данная связка в сумме развивает 310 лошадиных сил. Сборку гибридного Carnival запустят на заводе в Сохари (Южная Корея), который в течение 2022 года планируют переоборудовать для выпуска электрифицированных автомобилей.

Также недавно стало известно, что Kia приняла решение снять с производства лифтбэк Stinger. Руководство марки считает, что сравнительно низкий спрос не стоит сил и средств, которые могут быть затрачены на разработку преемника.