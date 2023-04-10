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10 апр 2023

Kia Carnival стал бить людей

Kia Carnival стал бить людей
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка объявила глобальный отзыв минивэнов Carnival. Выяснилось, что задние сдвижные двери травмировали людей

Двери зажимали руки пассажиров – в большинстве своем все ограничивалось царапинами и синяками. Однако в Kia знают и о двух более серьёзных травмах — переломах большого пальца и руки.

Перед объявлением отзывной кампании Kia провела свое собственное корпоративное расследование. Представители марки сообщают, что аудит не обнаружил никаких неисправностей в конструкции дверей Carnival, Впрочем, отзывную кампанию всё же запустили – в рамках мероприятий будет перепрограммирован блок сервоприводов – им замедлят скорость, а заодно добавят специальный звуковой сигнал предупреждения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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