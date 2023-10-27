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27 окт 2023

Опубликованы изображения нового Kia Carnival

Опубликованы изображения нового Kia Carnival
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Kia опубликовала официальные изображения минивэна Carnival. Дебют новинки должен состояться в следующем месяце

Изменения коснутся некоторых элементов экстерьера. Автомобиль обзавелся новой Г-образной передней и задней светодиодной оптикой, более массивными бамперами, а также новую решетку радиатора с хромированными элементами. Дополняют образ стильные колесные диски с рисунком в виде геометрических фигур. Как отмечает компания, они достанутся только исполнению Gravity. Изображений интерьера пока нет, но предполагается, что салон будет схож с недавно представленным Kia K5. На передней панели устанавливается экраны “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 12,3 дюйма каждый.

Carnival получит гибридную силовую установку, в основе которой будет лежать бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л., а также один электромотор. Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Привод передний или полный. Более подробные технические характеристики мы узнаем ближе к презентации.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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