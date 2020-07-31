Представлен KIA Carnival

Kia Motors представила полноразмерный минивэн Carnival нового, четвертого поколения. Модель заметно преобразилась как с точки зрения дизайна, так и технически

У нового Carnival — строгий экстерьер, который характеризуют двухобъемный профиль, расширенные колесные арки, зауженные фары, широкая решетка радиатора. Кроме того минивэн несколько увеличился по сравнению со своим предшественником. В интерьере тоже хватает новых деталей, например, рычаг «автомата» уступил место вращающейся «шайбе». Сдвижные двери с электроприводом теперь оснащены датчиками, которые распознают владельца с ключом-меткой.

На домашнем рынке минивэн комплектуется 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 294 л.с., который заменил собой 3,3-литровый двигатель V6 276 л.с. В качестве альтернативы Kia предлагает 2,2-литровый турбодизель мощностью 202 л.с. Работают моторы с 8-скоростным «автоматом», привод — безальтернативный передний. Любопытно, с какими силовыми установками автомобиль будет представлен на нашем рынке, благо его появление уже подтверждено.