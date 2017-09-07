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7 сен 2017

Kia рассекретила новый концепт

Kia рассекретила новый концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia продолжает радовать публику эмоциональными яркими автомобилями. Правда, не все они становятся серийными, но дойти до конвейера у нового концепта Proceed есть все шансы.

Не удивляйтесь, что в концепте нет ничего общего с нынешней трехдверкой pro’ceed: дизайнеры постарались объединить в одном автомобиле «зажигательность» хот-хэтча и практичность универсала.

В европейской студии дизайна Proceed называют фастбэком, хотя, судя по фото, перед нами представитель семейства shooting brake: спортивных универсалов с ниспадающей крышей, спортивным обликом и характером.

«Сейчас многие водители в Европе ищут альтернативу трехдверным «горячим» хэтчбекам и не хотят терять в мощности и динамике. Именно эта тенденция вдохновила нас на создание модели, которая могла бы стать новым символом семейства cee’d, — говорит шеф-дизайнер европейского отделения Kia Грегори Гийом. — Концепт-кар Proceed Concept – это смелый новый взгляд на то, как может перевоплотиться модель pro_cee’d, чтобы соответствовать стремлениям современных водителей, ориентированных на динамичную езду».

Попробуйте заменить 20-дюймовые легкосплавные колеса на колеса меньшего диаметра, убрать ряд явно дизайнерских решений вроде подсветки оконной линии, добавьте центральные стойки и… В принципе, следующее поколение cee’d, по крайней мере в кузове «универсал» готово. При этом облик машины пересекается со ставшим серийным фастбэком Stinger, так что не исключено, что многие стилистические решения Proceed перекочуют на серийную версию cee’d.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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