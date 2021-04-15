Российским Kia Ceed поменяли подвеску

Базовые версии популярного корейского хэтчбека лишились задней многорычажной подвески – теперь на них будет устанавливаться только балка

Отныне все автомобили семейства Ceed, будь то хэтчбек или универсал, которые оснащаются атмосферным мотором 1.6, доступны лишь с полузависимой задней подвеской. Двухлитровые автомобили и машины с турбо-мотором 1.4 по-прежнему оснащаются многорычажкой. В компании заявляют, что на такой шаг в Kia вынуждены пойти ради снижения себестоимости модели, и, как следствие, удержания цен.

Интересный факт, с наступлением нового года «Сиды» и так подорожали – на сто тысяч рублей в среднем. Более того, как сообщает Авторевю, наибольшим спросом пользовались, как раз, версии с атмосферным двигателем, а на машины с двигателем 1.4 приходилось лишь несколько процентов от общего объема продаж. Интересно, скажется ли на статистике шаг с заменой подвески?