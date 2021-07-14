В Kia показали внешность нового Ceed

На масштабное обновление это не тянет, но на рестайлинг - вполне

Друзья, как сообщают наши зарубежные коллеги, презентация обновленного семейства Ceed состоится уже сегодня. Впрочем, многие детали касательно машины не будут являться секретом. Например внешность автомобиля была раскрыта шпионами еще несколько дней назад.

Собственно, о ней и поговорим. Рестайлинговое семейство обзаведется новым бампером, тонкой линией светодиодной оптики, иной решеткой радиатора и видоизмененным воздухозаборником. Интересно, но многие детали были позаимствованы у свежего Kia Cerato, который дебютировал еще в апреле этого года. К сожалению, изображениями салона ни мы, ни наши коллеги не располагаем. Впрочем, радикальных изменений здесь тоже ждать не стоит. Пожалуй, самой яркой деталью будет возможное появление 10.25- дюймового планшета мультимедийной системы.