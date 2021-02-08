Kia Ceed обзаведется новым «сердцем»

Популярный хэтчбек на российском рынке обзаведется новым силовым агрегатом. Им станет турбо-мотор. Погодите, ведь один такой агрегат уже есть в линейке – замена?

Нет, не замена, а дополнение. Текущий турбированный мотор 1.4 на 140 лошадиных сил никуда не денется. Как и не исчезнет обычный атмосферный двигатель 1.6. мощностью 128 лошадиных сил. Однако, моторная гамма пополнится еще одним двигателем, так что теперь покупатель сможет выбирать из трех моторов.

Пару слов о новинке. Это мотор объемом 1.5 литра с турбонаддувом. Мощность - 150 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то с ним в паре работает 7-ступенчатый «робот». Примечательно, что новую силовую установку дозволяется заправлять более дешевым 92-м бензином. Для турбо-мотора 1.4 такого счастья не предусмотрено. Есть строгое предписание – заправлять бензином не ниже АИ-95.