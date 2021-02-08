Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2021

Kia Ceed обзаведется новым «сердцем»

Kia Ceed обзаведется новым «сердцем»
Автор фото: фирма-производитель

Популярный хэтчбек  на российском рынке обзаведется новым силовым агрегатом. Им станет турбо-мотор. Погодите, ведь один такой агрегат уже есть в линейке – замена?

Нет, не замена, а дополнение. Текущий турбированный мотор 1.4  на 140 лошадиных сил никуда не денется. Как и не исчезнет обычный атмосферный двигатель 1.6. мощностью 128 лошадиных сил. Однако, моторная гамма пополнится еще одним двигателем, так что теперь покупатель сможет выбирать из трех моторов.

Пару слов о новинке. Это мотор объемом 1.5 литра с турбонаддувом. Мощность - 150 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то с ним в паре работает 7-ступенчатый «робот». Примечательно, что новую силовую установку дозволяется заправлять более дешевым 92-м бензином. Для турбо-мотора 1.4 такого счастья не предусмотрено. Есть строгое предписание –  заправлять бензином не ниже АИ-95.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia ProCeed 2019

Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут

14 сентября 2018
KIA Ceed SW 2018

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

29 августа 2018
Kia Ceed

Kia назвала комплектации нового Ceed для России

08 августа 2018
Kia Ceed

Kia Ceed для России: только хэтчбек и три мотора

18 июля 2018
Kia Proceed

Kia представит универсал Proceed осенью

29 мая 2018
Kia Ceed

Kia Ceed: известны двигатели для России

25 мая 2018

 Новости KIA Ceed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность» Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой
Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 3 3