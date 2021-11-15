В России стартовали продажи обновленного Kia Ceed

С сегодняшнего дня на территории России стартовали продажи обновленных моделей семейства Ceed – хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Цены на хэтчбек стартуют с отметки в 1 564 900 рублей, а на универсал - в 1 604 900

Чем примечателен новый «Сид»? Отвечаем - новым полуторалитровым мотором с турбонаддувом. Его мощность – составляет 150 лошадиных сил. Работает мотор лишь в паре с роботом 7DCT, тогда как атмосферный мотор 1.6 можно заказать и в сочетании с механической КПП (либо традиционный автомат). Турбомотор 1.4 был отправлен в отставку.

Теперь пройдемся по оснащению. Уже в базовой комплектации обновленные Ceed и Ceed SW имеют мультимедийные системы с экраном 8” и беспроводной поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, оснащены камерами заднего вида и приборной панелью Supervision c цветным дисплеем 4,2”. В более высоких комплектациях устанавливается мультимедийно-навигационная система с 10,25-дюймовым экраном, а также полностью цифровая приборная панель Supervision 12,3”. Начиная с комплектации Prestige на Ceed теперь устанавливается комплекс телематики Kia Connect, позволяющий владельцу при помощи смартфона дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревом рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать информацию о статусе систем автомобиля.