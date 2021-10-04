В Россию едет обновленный KIA Ceed

Kia Russia & CIS сообщает, что обновленное семейство моделей Kia Ceed прошло испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, и получило «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС)

Для начала отметим, что автомобилям семейства Ceed «подправят» внешность, сделав ее более спортивной. Также машины получат новый логотип. Любопытно, но в некоторых комплектациях «Сиды» будут оснащать телеметрическим комплексом, который включает в себя опции дистанционного управления функциями автомобиля (удаленный запуск, открытие дверей и.т.д).

Самое главное заключается в том, что машины получат новый двигатель! Это турбо-агрегат 1.5 мощностью в 150 лошадиных сил. К слову, в Европе он развивает на десять лошадиных сил больше, но для России его решили слегка «подзадушть», чтобы автомобили могли попасть под более выгодную налоговую ставку. Да, мотор приходит на смену текущему 1.4T, который более не будет присутствовать в гамме силовых установок.