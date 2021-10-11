В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed

Kia Russia & CIS сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство автомобилей обновленного семейства Ceed – хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Начало продаж модели в России запланировано на ноябрь 2021 года.

С обновлением дизайн кузова Ceed стал эффектнее и смеле. В облике появились новые динамичные, спортивные акценты. Теперь модели Ceed отмечены новым логотипом бренда Kia, лаконичная графика которого передает идею новой философии Kia, выраженную в слогане «Движение, которое вдохновляет». Также обновленные Kia Ceed получили новый дизайн светодиодной оптики. Три модуля DLR (дневные ходовые огни) объединены в общий блок с секциями ближнего/дальнего света и противотуманных фар. Эти же модули выполняют и функции указателей поворота.

Для обновленных Ceed и Ceed SW будут предложены новый двигатель 1,5 T-GDI (150 л.с., 253 Н•м) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT и двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Н•м) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией.