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11 окт 2021

В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed

В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed
Автор фото: фирма-производитель

Kia Russia & CIS сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство автомобилей обновленного семейства Ceed – хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Начало продаж модели в России запланировано на ноябрь 2021 года.

С обновлением дизайн кузова Ceed стал эффектнее и смеле. В облике появились новые динамичные, спортивные акценты. Теперь модели Ceed отмечены новым логотипом бренда Kia, лаконичная графика которого передает идею новой философии Kia, выраженную в слогане «Движение, которое вдохновляет». Также обновленные Kia Ceed получили новый дизайн светодиодной оптики. Три модуля DLR (дневные ходовые огни) объединены в общий блок с  секциями ближнего/дальнего света и противотуманных фар. Эти же модули выполняют и функции указателей поворота.

Для обновленных Ceed и Ceed SW будут предложены новый двигатель 1,5 T-GDI (150 л.с., 253 Н•м) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT и двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Н•м) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией.

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