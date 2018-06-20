Компания Kia сообщила, что продажи Cerato в России начнутся в IV квартале этого года. И это при том, что представили машину еще в январе на автосалоне в Детройте.

Седан будет продаваться у нас с двумя бензиновыми двигателями. Оба они знакомы по текущему поколению.

Это 1,6-литровый силовой агрегат дефорсированный с 130 до 128 л.с. И двухлитровый мотор мощностью 150 л.с. Для менее мощного двигателя будет предлагаться механическая коробка передач и «автомат», второй получит только автоматическую трансмиссию. При этом оба двигателя сертифицированы для работы на бензине Аи-92.

В одобрении типа на Kia Cerato указан довольно обширный список оборудования. В него входят кондиционер; иммобилайзер; подушки безопасности; электростеклоподъмники; обогрев наружных зеркал заднего вида; система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС); cистема мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); электронная система контроля устойчивости (ESC); вспомогательная система экстренного торможения (BAS); антиблокировочная система (ABS); электронная система распределения тормозных усилий (EBD); система помощи при старте на подъеме (HAC);система управления стабилизацией (VSM); парктроники (за доплату).

Однако подробности о ценах и комплектациях компания официально сообщит только ближе к старту продаж.

