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17 янв 2018

Kia Cerato получил вариатор

Kia Cerato получил вариатор
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Детройте дебтировало новое поколение седана Forte, нам известное под именем Cerato. Машина стала больше по всем направлениям, а ее облик пересекается с флагманским лифтбэком Stinger.

Седан вырос пусть и не намного (+80 мм) до 4640 мм, но его салон стал просторнее. А визуально Forte/Cerato стал более собранным. Ниспадающая крыша и передняя часть машины с большой фирменной радиаторной решеткой «улыбка тигра» и фарами должна навевать ассоциации со Stinger. А вот смещенный назад салон, длинный капот и появившиеся за задними дверями окошки — придать машине более солидный облик. Сзади из видимых изменений: новые фонари соединенные красной полоской, как на Sportage или седане Rio.

Заметно посвежел и интерьер седана, который решен в модной ныне минималисткой манере. Круглые дефлекторы, отдельно стоящий 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, минимум «физических» кнопок. Даже странно, что приборная панель здесь обычная «аналоговая», а не виртуальная на базе широкоформатного экрана.

Мотор для рынка Северной Америки остался прежним: это 2-литровый «атмосферник» мощностью 147 л.с. А вот «автомат» в Kia заменили вариатором. Он был самостоятельно разработан корейцами и вскоре должен появиться и на других моделях компании.

Перспективы появления этой модели у нас? В России Kia играет в бюджетном сегменте с Rio и Rio X-Line, а также активно продвигает кроссоверы. Популярность седанов гольф-класса падает, причем это общеевропейская тенденция. Тем не менее, с учетом местной специфики рынка есть все шансы, что новое поколение Cerato доберется и до России.
 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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