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12 янв 2018

Kia Cerato сделают похожим на Stinger

Kia Cerato сделают похожим на Stinger
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала первые компьютерные скетчи обновленного седана Forte, который будет представлен на автосалоне в Детройте на следующей неделе. У нас эта модель известна под именем Cerato.

Собственно, даже по скетчам видно, что серьезному обновлению машину решили не подвергать. Спереди у седана изменится передний бампер и крылья, капот станет более рельефным: так корейцы хотят придать машине сходство с флагманским фастбэком Stinger. Сзади изменений еще меньше: изменилась форма бампера, поменялся рисунок фонарей, которые теперь визуально объединены красной полоской, ставшей фирменной чертой последних моделей Kia.

А вот в салоне изменений куда больше и тут чувствуется влияние Stinger. Полностью переработана передняя панель. На центральной консоли расположен отдельной стоящий экран мультимедийной системы. На самой панели практически нет кнопок: в Kia поддерживают общий тренд на создание минималистических интерьеров с минимумом «физических» кнопок.

Технические подробности о машине пока не раскрыты. У нас Kia Cerato продается с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 130 и 150 л.с. Более слабый агрегат доступен как с механической коробкой передач, так и с «автоматом», более мощный продается только с автоматической трансмиссией.

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При написании новости использовалась информация:
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