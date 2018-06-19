В базе Одобрений типов транспортных средств (ОТТС) появилась информация о том, с какими двигателями появится новое поколение Kia Cerato в России.

Впрочем, новое оно относительно: машину показали в январе на автосалоне в Детройте под именем Forte, через месяц в Южной Корее под индексом К3, а когда начнутся у нас ее продажи неизвестно. Седан будет продаваться у нас с двумя бензиновыми двигателями. Оба они знакомы по текущему поколению.

Это 1,6-литровый силовой агрегат дефорсированный с 130 до 128 л.с. И двухлитровый мотор мощностью 150 л.с. Для менее мощного двигателя будет предлагаться механическая коробка передач и «автомат», второй получит только автоматическую трансмиссию. При этом оба двигателя сертифицированы для работы на бензине Аи-92.

В ОТТС указан довольно обширный список оборудования. В него входят кондиционер; иммобилайзер; подушки безопасности; электростеклоподъмники; обогрев наружных зеркал заднего вида; система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС); cистема мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); электронная система контроля устойчивости (ESC); вспомогательная система экстренного торможения (BAS); антиблокировочная система (ABS); электронная система распределения тормозных усилий (EBD); система помощи при старте на подъеме (HAC);система управления стабилизацией (VSM); парктроники (за доплату).