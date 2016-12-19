Пресс-служба южнокорейской компании Kia сообщает о начале продаж на российском рынке обновленной версии седана Cerato.

Впервые о появлении обновленного южнокорейского седана на российском рынке стало известно еще в начале ноября. Тогда же было объявлено о начале ее серийного производства на предприятии «Автотор» в Калининграде. И, как и было обещано, новый Kia Cerato поступил в последнем месяце уходящего года.

Уже сейчас южнокорейский седан можно приобрести в салонах официальных дилеров Kia в четырех различных комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige и Premium. В базовой версии новинка оснащается исключительно 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 л.с., который может комплектоваться как 6-ступенчатой механической КПП (стоимость такой модификации составит от 952 900 рублей), так и «коробкой-автоматом» с аналогичным диапазоном (от 997 900 рублей).

Кроме того, в список технического оснащения Kia Cerato Comfort входит: комплект из 6-ти подушек безопасности, антиблокировочная система (ABS), электрический привод для всех стеклоподъемников, кондиционер, аудиосистема и отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Также, автомобиль получит пакет «Теплые опции», который включает системы подогрева для боковых зеркал, передних кресел и зоны стоянки стеклоочистителей на лобовом стекле.

В более продвинутой версии Luxe становится доступен второй двигатель – бензиновый двухлитровый силовой агрегат мощностью 150 л.с., который поставляется только с автоматической КПП. Среди дополнительных опций этой комплектации значатся: противотуманные фары, повторители «поворотников» на боковых зеркалах, многофункциональное рулевое колесо, система охлаждения для перчаточного ящика, система 2-зонного климат-контроля, круиз-контроль, а также Bluetooth-интерфейс для аудиосистемы. При этом, пакет «Теплые опции» дополняется системой обогрева для рулевого колеса и дополнительным отопителем салона.

В версии с базовым двигателем и МКПП такой автомобиль стоит 994 900 рублей, в версии с АКПП – 1 034 900 рублей, а с 2,0-литровым мотором и АКПП – 1 074 900 рублей.

Комплектация Prestige по-прежнему доступна с полной моторной гаммой, но только с «коробкой-автоматом». Таким образом, с 1,6-литровым двигателем Kia Cerato будет стоить от 1 114 900 рублей, а с 2,0-литровым – 1 154 900 рублей. Эта комплектация отличается от предыдущих расширенным списком электронных ассистентов и систем безопасности, в частности, системами: курсовой устойчивости (ESC), предупреждения об экстренном торможении (ESS), помощи при экстренном торможении (BAS), активного управления (VSC), помощи при старте на уклоне (HAC), а также полным комплектом парковочных датчиков. Кроме того, в пакете «Теплые опции» появляется обогрев для заднего ряда кресел.

Топовая комплектация Premium будет доступна в единственном исполнении – с 2,0-литровым двигателем и АКПП за 1 234 900 рублей. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, южнокорейский седан оснащается: новой оптикой с ксеноновой «начинкой», светодиодными задними фонарями и ходовыми огнями, датчиком света, системой Drive Mode Select с тремя режимами работы (Normal, Eco и Sport), системой контроля «мертвых» зон (BSD), парковочным ассистентом (RCTA) и системой бесключевого доступа Smart Key.