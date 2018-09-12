Появились подробности и цены третьей Kia Serato

Дилеры КИА представили информацию о модификациях и ценах в России на обновлённую Серато. Реализация машин начнётся в начале октября

Автомобиль стал длиннее на несколько сантиметров. Багажник получил дополнительное пространство, его полный объём теперь составляет больше 500 литров. Объём увеличился не только за счёт длины, но и путём доработки кузова, так что салон тоже стал просторнее.

Силовые агрегаты предлагаются в двух вариантах 1,6 и 2 литра. Первый вариант в стартовых версиях с шестиступенчатой механикой или автоматом. Двухлитровый силовой агрегат сочетается только с автоматической трансмиссией.

В новой КИА по традиции улучшены средства безопасности и контроля. В базе появились 6 подушек, электронные системы контроля скорости, устойчивости, торможения и старта на склоне. Интегрированное мультимедийное устройство тоже поставляется во всех комплектациях.

Базовая версия с МКПП и 1,6л обойдётся в 1 миллион 49,9 тысяч рублей. Модель с двухлитровым двигателем и АКПП уже на 70 тысяч дороже. За 1 400 000 можно купить самую дорогую комплектацию.