Новый KIA Mohave сертифицировали в России

Kia Motors получила российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на среднеразмерный рамный внедорожник Mohave модернизированного образца, документ опубликован в базе Росстандарта

Из ОТТС следует, что внедорожник продолжат предлагать с единственным мотором — 3,0-литровым V-образным 6-цилиндровым турбодизелем Hyundai-Kia D6EB-5. Его мощность в российской спецификации снижена с 260 до налоговыгодных 249 л.с. Крутящий момент составляет 549 Нм. Мотор сочетается с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом.

Длина, ширина и высота внедорожника составляют 4930, 1920 и 1765 мм соответственно, колесная база — 2895 мм. Снаряженная масса автомобиля — 2218-2382 кг (в зависимости от комплектации). Машина будет предлагаться в России с 7- или 6-местной компоновкой салона. Во втором случае на среднем ряду устанавливается не цельный диван, а раздельные кресла. Новинка будет производиться на заводе «Автотор» в Калининграде.