Компания KIA начала выпуск обновленного кроссовера Mohave на заводе «Автотор» в Калининградской области. Самый большой внедорожник от KIA, выпускающийся аж с 2009 года, заметно обновился как внутри, так и снаружи, расширенный пакет доступных опций.

Самые заметные отличия от предшественника, это новые передний и задний бамперы с накладками в нижней части, светодиодные ходовые огни и оригинальная решетка радиатора, отделанная хромом. Автомобиль получил новые 18-дюймовые колеса, а гамма цветов пополнилась коричневым и синим металликами. В салоне обновленного Mohave поменялась панель приборов и центральная консоль, появился 8-дюймовый цветной дисплей, изменилась форма руля. Наконец-то появилась штатная система навигации.

В качестве опций покупателям предложат систему контроля слепых зон, систему помощи выезда с парковкиа, а так же системы кругового обзора и мониторинга давления в колесах. Разумеется, не обошлось и без «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС.