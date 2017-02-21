Пресс-служба южнокорейской компании Kia анонсировала скорое появление на российском рынке обновленной версии внедорожника Mohave.

Южнокорейский автопроизводитель планирует пополнить свою российскую SUV-линейку рестайлинговым кроссовером Mohave. По словам официальных представителей компании, автомобиль появится в продаже уже в апреле текущего года. Ближе к этой дате компания опубликует полный прайс-лист и подробности комплектаций этой модели.

Сам же обновленный Kia Mohave получил стандартный пакет изменений для подобной процедуры – новые комплекты бамперов и литых 18-дюймовых колесных дисков, светодиодную оптику в новом форм-факторе, измененную хромированную радиаторную решетку и т.д.. Кроме того, среди доступных цветовых схем появились две новые – коричневая и синяя.

Внутри автомобиля появилась новая приборная панель, центральная консоль и рулевое колесо. А для отделки салона теперь используются более качественные материалы, в частности, появился вариант с отделкой их кожи Nappa.

В списке технического оснащения также добавились новые позиции. Так, после рестайлинга кроссовер оснащается системой мониторинга «мертвых» зон, системой контроля давления в шинах, парковочным ассистентом, системой кругового обзора (AVM), а также отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.