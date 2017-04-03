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3 апр 2017

Обновленный Kia Mohave: цены и комплектации

Обновленный Kia Mohave: цены и комплектации
Автор фото: фирма-производитель

На российском рынке появился обновленный внедорожник Kia Mohave

Модель имеет  безальтернативное сочетание 3-литрового двигателя V6 мощностью 250 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Kia Mohave доступен в трех комплектациях: Comfort, Luxe, Premium. Версия Comfort имеет подключаемый полный привод, а варианты Luxe и Premium – постоянный. Разгон с 0 до 100 км/ч у Kia Mohave занимает 9 с, максимальная скорость составляет 190 км/ч. Все версии оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Базовая версия Comfort (2 419 000 рублей) имеет шесть подушек безопасности, ABS, систему стабилизации, ассистент старта на подъеме (НАС), сигнализацию, парктроники спереди и сзади, датчик дождя, трехзонный климат-контроль, дополнительный отопитель салона, круиз-контроль, 17-дюймовые колеса, тканевую отделку салона, 3,5-дюймовые монохромный дисплей в приборной панели. Для российского рынка был разработан пакет «Теплые опции», в который включены подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений.

Комплектация Luxe (2 619 900 рублей) оснащена кожаной отделкой салона, активными подголовниками, передними стеклоподъемниками с автоматическим режимом, тонировкой задних стекол, внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением. Пакет «Теплые опции» дополнен обогревом рулевого колеса и сидений второго ряда.

Топовая версия Premium (2 849 900 рублей) получила 18-дюймовые колеса, заднюю пневматическую подвеску с тремя режимами работы (обычный режим вождения (N), режим вождения по пересеченной местности (HI) и режим погрузки (LO), ксеноновые фары, светодиодные фонари, пороги, металлическую накладу на заднем бампере и отделку дверных ручек хромом.

Сиденья в данной комплектации обшиты кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, передние сиденья имеют функцию вентиляции. Водительское кресло оснащается памятью настроек, а сиденьем переднего пассажира может также управлять пассажир второго ряда. Пороги дверей получили металлические накладки, на рулевом колесе имеются элементы «под дерево», приборная панель отделку кожей. В топовой версии Kia Mohave может похвастать электроприводом рулевого колеса, системой бесключевого доступа с функцией запуска двигателя кнопкой, охлаждаемым боксом, люком с электроприводом, системой кругового обзора с 4 камерами, систему мониторинга «мертвых» зон.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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