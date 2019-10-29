Новая Kia Optima: подробности

Ожидается, что автомобиль дебютирует в ближайшее время, а производство модели начнется в следующем году

Пока что производитель опубликовал лишь тизеры, которые достаточно подробно демонстрируют внешность машины. Судя по изображениям, седан нового поколения получит фирменную решетку радиатора «Нос тигра», необычные светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой. Также у автомобиля отсутствуют традиционные дверные ручки - возможно они будут выполнены скрытым образом. В салоне автомобиля установят цифровую приборную панель и большой экран мультимедийной системы. Также известно, что будет использоваться минимум аналоговых кнопок, все управление будет завязано на сенсорах.

Что касается двигателей, то следующая «Оптима» получит новый 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель семейства Theta III, с которым будет работать робот с двумя мокрыми сцеплениями - он придет на смену нынешней семиступенчатой трансмиссии. Кроме того, в моторной гамме останется прежний 1,6-литровый наддувный мотор