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3 авг 2018

В России появилась обновленная Kia Optima

В России появилась обновленная Kia Optima
Автор фото: фирма-производитель

Седан Kia Optima — самая популярная модель в бизнес-классе, после бессменного лидера на протяжении многих лет, Toyota Camry. Причем, если последнюю покупают, чтобы ездить на заднем диване, то корейскую модель чаще берут для личного использования

В ходе рестайлинга изменения минимальны (от добра добра не ищут). Обновилась радиаторная решетка и бамперы, появились светодиодные противотуманки, а на дорогих версиях ксеноновые фары уступили место светодиодным. Задние фонари форму не поменяли, но стали светодиодными. В интерьере перемен еще меньше, отметить можно, разве что, новый руль, да обновленную мультимедийную систему.

На российском рынке Kia Optima предлагается с прежними двигателями: 2- и 2,4-литровыми «атмосферниками» мощностью 150 и 188 л.с., а также с двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., который положен только топовой версии GT. Все комплектации кроме базовой оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Практически не поменялись и цены: прибавка, в зависимости от комплектации, составила 20-30 тысяч рублей, а базовая версия даже подешевела на десять тысяч рублей. Оснащение также осталось практически неизменным. Но у версии с 2-литровым атмосферным двигателем появилась богатая комплектация Premium, которая включает в себя обвес GT Line, адаптивные фары и панорамную крышу.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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