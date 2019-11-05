Новую KIA Optima внезапно заметили

Работы над новым седаном Kia Optima практически завершены: автомобиль запечатлели в Южной Корее во время рекламной съёмки

Надо ли говорить о том, что общий стиль автомобиля серьезно поменяется. Судя по снимкам, новое поколение «Оптимы» будет напоминать модель Stinger. В целом, если говорить об отдельных штрихах, то седан пятого поколения обзаведётся спортивным силуэтом с покатой крышей, задней оптикой, соединённой полосой стоп-сигнала и получит агрессивную решётку радиатора в стилистике Maserati.

О технической начинке новой «Оптимы» известно немного: ожидается, что седан получит 2,5-литровый 286-сильный турбомотор семейства Theta3, который будет сочетаться с 8-диапазонным «роботом». Вероятно, базовым силовым агрегатом будет наддувная «четвёрка» объёмом 1,6 литра и мощностью около 180 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым классическим «автоматом» собственной разработки. Традиционные же «атмосферники» 2.0 и 2.4 должны уйти в отставку.