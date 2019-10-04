Роботоптима

Появилась информация о KIA Optima cледующего поколения. Главная деталь- автомобиль получит две новые трансмиссии

Уже известно, что на новой Kia Optima дебютирует турбомотор 2.5 семейства Theta III. Производство машин с такими двигателями, предположительно, начнется в первом квартале 2020 года. Новому мотору положена и новая коробка, ее роль исполнит современный восьмиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями.

Также в гамме моторов останется и турбо-двигатель 1.6, который, правда, будет дефорсирован под ужесточившиеся экологические требования. При этом на смену семиступенчатой роботизированной коробкой передач, с которой сейчас сопряжен такой агрегат, придет восьмидиапазонный автомат собственной разработки Kia. Как сообщалось ранее, Optima также впервые получит полный привод.