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4 окт 2019

Роботоптима

Роботоптима
Автор фото: фирма-производитель

Появилась информация о KIA Optima cледующего поколения. Главная деталь- автомобиль получит две новые трансмиссии

Уже известно, что на новой Kia Optima дебютирует турбомотор 2.5 семейства Theta III. Производство машин с такими двигателями, предположительно, начнется в первом квартале 2020 года. Новому мотору положена и новая коробка, ее роль исполнит современный восьмиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями.

Также в гамме моторов останется и турбо-двигатель 1.6, который, правда, будет дефорсирован  под ужесточившиеся экологические требования. При этом на смену семиступенчатой роботизированной коробкой передач, с которой сейчас сопряжен такой агрегат, придет восьмидиапазонный автомат собственной разработки Kia. Как сообщалось ранее, Optima также впервые получит полный привод.

При написании новости использовалась информация:
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