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13 дек 2019

Представлена новая Kia K5

Представлена новая Kia K5

В Сеуле прошла презентация нового поколения седана Kia K5. В России K5 традиционно известна под именем Kia Optima

Что касается внешности, то за счет покатой крыши седану удается маскироваться под лифтбек. Автомобиль получил светотехнику новой формы: фары дальше заходят на крылья, а задние фонари растянулись вдоль всей кормы. Серьезно поменялся и интерьер - автомобиль получил цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном.

Что касается технической составляющей, то Kia K5 будет выпускаться в Корее в трех версиях: с 2,0-литровым «атмосферником» (160 л.с.), 1,6-литровым турбомотором (180 л.с.) и модификации 2.0 LPi (146 л.с.) на пропан-бутане. Позже в линейку агрегатов придет гибрид с 2,0-литровым мотором и топовый новый 2,5 литровый турбомотор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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